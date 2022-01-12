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Бастрыкин заинтересовался госзакупками в театре «Ленком Марка Захарова»

СКР: Бастрыкин поручил проверить информацию о противоправных действиях в театре Ленком

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку в московском театре «Ленком Марка Захарова» после сообщения о противоправных действиях при проведении госзакупок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Глава СКР заинтересовался ситуацией в театре после того, как в ведомство обратился журналист и рассказал о возможных попытках неправомерного завладения имуществом.

Руководителю столичного управления СКР Андрею Стрижову поручено тщательно изучить доводы, изложенные в обращении, и доложить о результатах проверки.

1 января сообщалось, что Бастрыкин поручил провести проверку доводов общественников из Новосибирской области, которые резко высказались против выступления лидера немецкой музыкальной группы Rammstein Тилля Линдеманна. Авторы обращения подчеркнули, что артист уже имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов. Вдобавок они привели высказывание Бастрыкина — в интервью «Российское газете» он заявил о «гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты» и которой необходимо дать отпор.

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Любовь Ширижик
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