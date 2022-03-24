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В Великом Новгороде впервые покажут летопись XV века

Санкт-Петербургский институт истории РАН покажет копию первой Новгородской летописи

Фото: пресс-служба Новгородского государственного музея-заповедника

В Великом Новгороде откроется выставка одного экспоната — 28 марта Санкт-Петербургский институт истории РАН впервые покажет летопись XV века. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в пресс-службе Новгородского государственного музея-заповедника, экспонат является деревянной копией первой Новгородской летописи, которая дошла до наших дней в двух редакциях.

Самая старая редакция — это пергаменный Синодальный список, датируемый XIII-XIV веками. Ко второй редакции относятся девять списков, самые ранние из них — Комиссионный и Академический, относящиеся к средине XV века.

По словам сотрудников музея-заповедника, летопись рассказывает об истории Государства российского, в том числе о призвании варягов на Русь и о Ледовом побоище.

Ранее в марте в Великом Новгороде открылся фестиваль искусств «Русская музыка» — мероприятие началось с выступления Северного русского народного хора. Приглашенными гостями также стали камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова и хореографический ансамбль «Березка».

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Мария Гейн
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