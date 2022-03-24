Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

КНР пообещала ответить США на отзыв лицензий у китайских телеоператоров

Власти КНР предупредили США об ответных мерах на отзыв лицензий у китайских телеоператоров

Фото: Shutterstock

Власти Китая подготовят ответные шаги на отзыв США лицензий у китайских телефонных операторов Pacific Networks и ComNet. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства промышленности и информатизации КНР.

По соображениям национальной безопасности США отозвали лицензии у этих компаний на работу на своей территории. В заявлении китайское министерство призвало Вашингтон отменить свое решение и прекратить политизацию экономических вопросов и обобщения в области национальной безопасности.

Также в Пекине призвали Белый дом обеспечить на территории США честную и справедливую среду для инвестиций и развития китайских компаний. «Китай продолжит принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний», — заявили в министерстве.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США введут визовые ограничения в отношении представителей Китая, которых Вашингтон считает ответственными за «репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Президент Сербии Вучич пожаловался на перевод расчетов за газ в рубли
Пранкеры Вован и Лексус выложили полную версию разговора с Беном Уоллесом
Раскрыты подробности запуска ракеты Северной Кореей
Предсказан срок открытия Китая для российских туристов
Стало известно о возможном тюремном сроке для бойца UFC Масвидаля
Минобороны покажет новые документы о биолабораториях США на Украине
В России госпитализировали 4540 пациентов с коронавирусом
Пакистан представил новую гаубицу на параде
Диетологи назвали опасные продукты для страдающих от высокого кровяного давления
Индия разрешила России вкладывать деньги в ее компании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.