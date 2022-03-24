КНР пообещала ответить США на отзыв лицензий у китайских телеоператоров

Власти КНР предупредили США об ответных мерах на отзыв лицензий у китайских телеоператоров

Власти Китая подготовят ответные шаги на отзыв США лицензий у китайских телефонных операторов Pacific Networks и ComNet. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства промышленности и информатизации КНР.

По соображениям национальной безопасности США отозвали лицензии у этих компаний на работу на своей территории. В заявлении китайское министерство призвало Вашингтон отменить свое решение и прекратить политизацию экономических вопросов и обобщения в области национальной безопасности.

Также в Пекине призвали Белый дом обеспечить на территории США честную и справедливую среду для инвестиций и развития китайских компаний. «Китай продолжит принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний», — заявили в министерстве.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США введут визовые ограничения в отношении представителей Китая, которых Вашингтон считает ответственными за «репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств».