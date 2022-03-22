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Китай пригрозил США принять контрмеры из-за санкций против своих чиновников

Представитель МИД КНР Вэньбинь предупредил США о контрмерах в ответ на новые санкции

Фото: Tingshu Wang / Reuters

США являются «главным нарушителем прав человека в мире», и Пекин готов принять контрмеры против Вашингтона за санкции в отношении китайских чиновников. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

Дипломат пригрозил зеркальным ответом на действия Соединенных Штатов в случае отказа снять санкции с официальных лиц Китая. «Мы выражаем решительный протест в связи с этими санкциями, которые грубо нарушают суверенитет КНР», — заключил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США введут визовые ограничения в отношении представителей Китая, которых Вашингтон считает ответственными за «репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств».

Пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй обвинил Вашингтон в серьезном нарушении норм международных отношений санкциями. По его словам, «так называемых проблем с правами человека» в Китае не существует, свобода религии, прессы и иные права граждан полностью защищены.

В начале марта 2021 года аналитический центр Newlines Institute заявил, что власти КНР нарушили каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него. Происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением, говорилось в заявлении.

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Анжелика Бережная
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