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В Москве обстреляли закрытый «Макдоналдс»

В Москве неизвестный обстрелял окно закрытого ресторана быстрого питания «Макдоналдс»

Фото: Shutterstock

Неизвестный устроил стрельбу по окну закрытого ресторана быстрого питания «Макдоналдс», который располагается в торговом центре на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По его словам, закрытый «Макдоналдс», по которому открыли стрельбу, находится на втором этаже торгового центра «Камп» на улице Менжинского. По факту сучившегося полиция проводит проверку.

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В столичном управлении МВД агентству сообщили, что инцидент произошел во вторник, 24 марта. В правоохранительные органы обратился инженер по обслуживанию торгового центра. В МВД полагают, что неизвестный выстрелил из пневматического пистолета.

О приостановке работы в России из-за ситуации на Украине «Макдоналдс» объявил 8 марта. Часть заведений закрылась 14 марта, некоторые из них продолжили работу до остановки производственных процессов.

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Анастасия Шейкина
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