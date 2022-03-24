Мединский заявил об угрозе существованию Россию

Мединский заявил, что Россия столкнулась с угрозой своему существованию

Текущий исторический период, который переживает Россия, ставит под угрозу само ее существование. Об этом заявил помощник президента страны и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, передает РИА Новости.

Это заявление он сделал на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению. По его словам, сейчас коллективный Запад подталкивает страну к разрушению политической системы и распаду.

Ранее санкционное давление прокомментировал президент России Владимир Путин. Он заявил, что Россия сможет преодолеть все сложности, станет сильнее и более независимой. При этом он отметил комплексный характер угроз, с которыми столкнулась страна.