В «Мире» прокомментировали работу карт в Apple Pay

В системе «Мир» прокомментировали работу карт в сервисе Apple Pay

В системе «Мир» рассказали, что оплата уже загруженными в сервисе Apple Pay картами проходит без ограничений. «На стороне Национальной системы платежных карт (НСПК) все работает штатно», — прокомментировали там. Об этом сообщает РБК.

«Мы направили запрос в компанию Apple, ждем информацию», — добавили в НСПК. Комментариев от Apple пока не поступало.

Ранее пользователи системы заметили, что в Apple Pay теперь нельзя добавлять новые карты российской платежной системы «Мир».

До этого Apple разрешила пользователям из России использовать карты «Мир» для оплаты подписок на свои сервисы, но не все смогли прикрепить к Apple ID свои карты. При этом компания заявила, что не накладывала запретов на карты «Мир», а перебои связаны с проблемами со стороны банка.

О том, что Apple Pay перестанет работать с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard, стало известно 6 марта. Однако, отмечали в ЦБ, россияне по-прежнему смогут воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой картами на всей территории страны.