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Apple запретила использовать карты «Мир» в Apple Pay

«Ъ»: Apple запретила добавлять карты «Мир» в Apple Pay

Фото: Unsplash

Apple запретила добавлять карты «Мир» в Apple Pay. С 24 марта эта функция недоступна, хотя раньше карты можно было прикрепить к сервису. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ранее Apple разрешили пользователям из России использовать карты «Мир» для оплаты подписок на свои сервисы, но не все смогли прикрепить к Apple ID свои карты. При этом компания заявила, что не накладывала запретов на карты «Мир», а перебои связаны с проблемами со стороны банка.

Apple приостановила деятельность в России в связи с действиями страны на территории Украины. Компания отказалась продавать в стране новые iPhone SE, Mac Studio и обновленный iPad Air. Пока Apple не ушла с российского рынка.

О том, что Apple Pay перестанет работать с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard, сообщили в Банке России 6 марта. Граждане России все еще могут оплачивать покупки стандартной контактной или бесконтактной картой внутри страны.

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Платон Щукин
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