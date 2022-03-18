Apple отказалась от продажи новых устройств в России

Apple отказалась от продажи в России нового iPhone SE, Mac Studio и обновленного iPad Air

Компания Apple отказалась от продажи в России нового iPhone SE, Mac Studio и обновленного iPad Air с весенней презентации в соответствии со своим официальным заявлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на рынке смартфонов.

В пятницу, 18 марта, стартовали продажи новых устройств Apple на территории других стран. Компания решила прекратить продажу устройств и поставки новых девайсов в Россию. Однако Apple пока не ушла с российского с рынка.

На сегодняшний день магазин приложений AppStore продолжает работать, а обновления iOS приходят на устройства российских пользователей. Также Apple продолжает оказывать сервисные услуги для россиян.

В начале марта компания объявила о приостановке продаж всех гаджетов в онлайн-магазинах Apple для российского региона.

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Новые устройства

8 марта Apple представила обновленные версии iPhone 13 и 13 Pro. Смартфоны получили новый цвет корпуса. Теперь iPhone 13 выпускается в черном, белом, красном, синем, розовом и новом зеленом цветах. iPhone 13 Pro будет доступен в черном, белом, золотом, голубом и таком же зеленом цветах.

На презентации компания показала и обновленную версию iPhone SE. Смартфон остался в дизайне времен iPhone 8, при этом получил процессор А15, который установлен в iPhone 13, а также поддержку сетей 5G.

Также Apple представила свой самый мощный процессор для компьютеров Mac. Процессор M1 Ultra базируется на двух чипах M1 Max с пропускной способностью 2,5 терабит в секунду. Устройство имеет 20 ядер — 16 высокопроизводительных и 4 высокоэффективных ядра.

Продемонстрированный 8 марта чип имеет 64-ядерный графический процессор. Процессор получил 114 миллиардов транзисторов. В компании сообщили, что новый процессор примерно в восемь раз быстрее, чем M1 — первый ARM-процессор от Apple. Известно, что первым компьютером на основе M1 Ultra окажется Mac Studio.

Apple обновила и iPad air. Теперь он имеет процессор Apple M1, который устанавливается в iPad Pro и MacBook. Устройство получило новую 12-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой функции «В центре внимания», которая регулирует угол обзора камеры, чтобы удерживать людей в центре кадра.

Ремонт устройств Apple в России

В начале марта компания решила ввести ограничения, касающиеся работы авторизованных сервисных центров на территории России.

В настоящее время сервисные центры Apple продолжают обслуживать российских клиентов, однако партнеры американской компании начали работать с ограничениями. Так, авторизованный сервисный центр «Бробролаб» в своем Telegram-канале сообщил о нововведениях. Отмечается, что новостей о прекращении поставок запчастей из официального канала Apple не поступало. При этом в фирме предположили, что все авторизованные сервисы страны могут остановить свою работу в течение двух-четырех недель.

Платежи с помощью QR-кодов использует Сервис быстрых платежей, запущенный Центробанком. QR-код предъявляет в точке продаж либо покупатель, либо продавец, этот код содержит необходимые банковские реквизиты, информацию о конкретной покупке Тимур Аитов Заместитель председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета Торгово-промышленной палаты России по финансово-промышленной и инвестиционной политике

Ограничение Apple Pay

Также в марте компания объявила об отключении системы платежей Apple Pay. В компании отметили, что такое решение было принято из-за российской спецоперации на Украине. Помимо Apple Pay на территории России будут ограничены и другие услуги.

Кроме того, «из соображений безопасности и мер предосторожности для граждан Украины» были отключены трафик и отчеты о происшествиях на картах Apple. Также в компании заявили о приостановке продажи всех продуктов Apple.

Также Apple Pay перестанет работать с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard, сообщили в Банке России. По данным регулятора, несмотря на то что сервисы станут недоступны, россияне по-прежнему смогут воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой картами на всей территории страны.

Альтернативы Apple Pay

Заместитель председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета Торгово-промышленной палаты России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Тимур Аитов назвал альтернативные варианты оплаты после блокировки Apple Pay на территории страны.

Он посоветовал использовать SberPay и MirPay, которые работают с картой «МИР». Также он сообщил о системе Huawei Pay, которая работает с международной китайской платежной системой UnionPay. Аитов также отметил, что постепенно появляется возможность расплачиваться с помощью QR-кодов.