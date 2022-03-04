Apple ограничила ремонт техники в России

Компания Apple ввела ограничения, касающиеся работы авторизованных сервисных центров на территории России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Как стало известно, в настоящий момент сервисные центры Apple продолжают обслуживать клиентов в России, однако партнеры американской компании начали работать с ограничениями. Так, в авторизованном сервисном центре «Бробролаб», который имеет авторизацию Apple, рассказали в своем Telegram-канале о нововведениях.

Представители сервисного центра сообщили, что в настоящий момент СЦ продолжает работать в обычном режиме. По словам специалистов, новостей о прекращении поставок запчастей из официального канала Apple не поступало. При этом в фирме предположили, что все авторизованные сервисы России могут остановить свою работу в течение двух-четырех недель.

«DHL и UPS больше не доставляют заказы в Россию. Пока на складе Apple есть детали и они доступны для заказа — работаем в штатном режиме», — объяснили представители компании.

В ночь на 2 марта Apple остановила продажи товаров в России и перестала экспортировать свою технику. Также в компании рассказали об отключение системы платежей Apple Pay и «других услуг».