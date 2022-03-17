Россиянам назвали альтернативы Apple Pay и Google Pay

В торгово-промышленной палате РФ назвали россиянам альтернативы Apple Pay и Google Pay

Заместитель председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Тимур Аитов назвал россиянам альтернативные варианты оплаты после блокировки Apple Pay и Google Pay. Его слова передает радио Sputnik.

Аитов заявил, что аналоги этихсистем давно существуют в России — например, SberPay и MirPay, которые работают с картой «МИР», а также Huawei Pay, которая работает с международной китайской платежной системой UnionPay. По его словам, возникают и новые варианты: так, постепенно появляется возможность расплачиваться с помощью QR-кодов. «Платежи с помощью QR-кодов использует Сервис быстрых платежей, запущенный Центробанком. QR-код предъявляет в точке продаж либо покупатель, либо продавец, этот код содержит необходимые банковские реквизиты, информацию о конкретной покупке», — объяснил он.

Эксперт отметил, что каждый из способов оплаты имеет свои нюансы и рекомендовал изучить их. Он также напомнил про пластиковые карты Mastercard и Visa, которые продолжают работать на территории России в условиях санкций.

6 марта стало известно, что сервисы Apple Pay и Google Pay станут недоступны для карт Visa и Mastercard российских банков. Позже Apple добавила банковские карты платежной системы «Мир» в способы оплаты покупок в учетной записи Apple ID.