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Apple позволит оплачивать покупки картой «Мир»

Apple добавила банковские карты платежной системы «Мир» в способы оплаты в Apple ID

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Американская компания Apple добавила банковские карты платежной системы «Мир» в способы оплаты покупок в учетной записи Apple ID. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо внесения средств на карту «Мир» полнить баланс Apple ID можно большинством кредитных и дебетовых карт, со счета мобильного телефона и подарочными сертификатами.

Две крупнейшие международные платежные системы — Visa и Mastercard — приняли решение приостановить сетевые операции в России. Сервисы Apple Pay и Google Pay также перестали работать с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard. При этом сами карты продолжат работать на территории страны до истечения срока их действия.

В начале марта Apple объявила о приостановке поставок своих устройств в страну и закрыла собственный онлайн-магазин: «Мы приостановили все продажи продукции в России. На прошлой неделе мы приостановили экспорт через все каналы сбыта. Также вводятся ограничения на работу Apple Pay и других сервисов». Это связано с ситуацией на Украине, подчеркнули в компании.

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Варвара Кошечкина
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