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Apple обновила iPhone 13

Корпорация Apple представила iPhone 13 в новых цветах

Фото: Apple

Apple представила обновленные версии iPhone 13 и 13 Pro. Смартфоны получили новый цвет корпуса, трансляция доступна на сайте корпорации.

Оба смартфона получили новый цвет корпуса. Так, теперь iPhone 13 выпускается в черном, белом, красном, синем, розовом и новом зеленом цветах. iPhone 13 Pro будет доступен в черном, белом, золотом, голубом и таком же зеленом цветах. Продажи начнутся в пятницу, 11 марта, однако о доступности в России не сообщается.

Компания провела свою первую презентацию в 2022 году. На конференции представили новое поколение iPhone SE. Смартфон получил тот же дизайн в стиле iPhone 8 и процессор A15 Bionic, установленный в iPhone 13.

В начале марта Apple объявила о приостановке поставок своих устройств в страну и закрыла собственный онлайн-магазин: «Мы приостановили все продажи продукции в России. На прошлой неделе мы приостановили экспорт через все каналы сбыта. Также вводятся ограничения на работу Apple Pay и других сервисов». Это связано с ситуацией на Украине, подчеркнули в компании.

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Геннадий Сходненский
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