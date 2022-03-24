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Глава Минздрава назвал число получающих медпомощь пациентов с COVID-19

Мурашко заявил, что около 480 тысяч пациентов с COVID-19 получают медицинскую помощь

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Около 480 тысяч пациентов с коронавирусом получают медицинскую помощь в России. Такое число назвал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает в четверг, 24 марта, ТАСС.

Глава ведомства призвал россиян продолжать носить маски для профилактики коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день 480 тысяч пациентов с COVID-19 получают помощь в медицинских организациях, поэтому масочный режим нужно сохранить, указал Мурашко.

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Накануне завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова рассказала, что стелс-омикрон выявили уже у 20 процентов заболевших COVID-19 россиян.

Она пояснила, что у штамма из-за постоянных мутаций уже появились характерные особенности, к примеру, его сложно выявить современными тест-системами.

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Анна Щербакова
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