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Вирусолог назвала выявленную долю стелс-омикрона в России

Вирусолог Малинникова заявила, что в России выявили 20 процентов заражения стелс-омикроном

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Стелс-омикрон выявили уже у 20 процентов заболевших COVID-19 россиян. Такую долю назвала доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова, ее слова приводит «Общественная служба новостей».

«Не только в Китае, но и в Германии фиксируется максимум заболеваемости этим новым штаммом, и в России долю нового штамма среди всех заболевших пока только 20 процентов, но это не предел», — заявила она.

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Специалист отметила, что у штамма из-за постоянных мутаций уже появились характерные особенности, к примеру, его сложно выявить современными тест-системами. По мнению вирусолога, этот подвид омикрона будет распространяться так же активно, как и его предшественник.

«Более того, новым мутациям нужно все меньше заразительной дозы для того, чтобы человек мог уже инфицироваться, чтобы развилась болезнь», — заключила Малинникова.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко спрогнозировал рост числа случаев стелс-омикрона в Москве. По его словам, новый подвид имеет высокую скорость распространения в сочетании с низким процентом тяжелых и летальных случаев.

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Никита Абрамов
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