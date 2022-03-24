Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Вирусолог спрогнозировал рост числа случаев стелс-омикрона в Москве

Вирусолог Бутенко спрогнозировал рост числа случаев стелс-омикрона в Москве

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко спрогнозировал рост числа случаев стелс-омикрона в Москве. Однако ученый увидел в этом и положительные стороны, о которых рассказал IZ.RU.

По его словам, стелс-омикрон имеет высокую скорость распространения в сочетании с низким процентом тяжелых и летальных случаев. Благодаря этому, система здравоохранения будет меньше загружена.

Бутенко также отметил, что появление новых штаммов коронавируса положительно скажется на коллективном иммунитете. «Но и совсем положительные прогнозы делать не стоит, так как процесс мутации идет и на ряду с "мягкими" вариантами коронавируса могут появиться более тяжелые», — подчеркнул он.

Ранее о возможном всплеске стелс-омикрона россиян предупредил иммунолог Николай Крючков. По его словам, он может произойти до конца апреля.

В свою очередь, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что новой волны стелс-омикрона в России ждать не стоит. По его словам, этот вариант коронавируса уже знаком коллективному иммунитету.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Великобритания ввела санкции против 59 россиян
Обнаружена новая экзопланета размером с Юпитер
В Google высказались о блокировке российского контента на YouTube
Отказ Европы от покупки газа в России за рубли сочли невозможным
Мединский предложил переводить проект Михалкова «Бесогон» на иностранные языки
Вирусолог спрогнозировал рост числа случаев стелс-омикрона в Москве
В Белгородской области показали последствия разрыва украинского снаряда
Эстония призвала НАТО разработать планы обороны от России
Австрия выступила против бойкота поставок энергоресурсов из России
160 свидетелей по делу депутата Госдумы рассказали о рекордной взятке в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.