В Тульской области пройдет акция «Все в музей»

Для посетителей тульских музеев проведут лекции и мастер-классы в рамках акции

Культурно-просветительская акция «Все в музей» пройдет в Тульской области в четверг, 24 марта. Об этом сообщили «Интерфаксу» в правительстве региона.

«В этот день жители и гости региона смогут посетить специальные мероприятия, организованные на базе музеев региона: конкурсы, лекции и мастер-классы», — рассказали в облправительстве.

В частности, к акции присоединятся Тульский областной краеведческий музей, Музей обороны Тулы, Тульский музей изобразительных искусств, Историко-мемориальный музей Демидовых, Дом-музей Вересаева, а также музеи «Тульский Кремль» и «Тульские самовары». Специальную программу подготовят и региональные музеи, располагающиеся в Богородицке, Новомосковске, Узловой, Чернском, Заокском, Щекинском и Тепло-Огаревском районах.

При этом ряд музеев в вечерние часы сделает вход для посетителей свободным.