Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Тульской области пройдет акция «Все в музей»

Для посетителей тульских музеев проведут лекции и мастер-классы в рамках акции

Фото: Globallookpress.com

Культурно-просветительская акция «Все в музей» пройдет в Тульской области в четверг, 24 марта. Об этом сообщили «Интерфаксу» в правительстве региона.

«В этот день жители и гости региона смогут посетить специальные мероприятия, организованные на базе музеев региона: конкурсы, лекции и мастер-классы», — рассказали в облправительстве.

В частности, к акции присоединятся Тульский областной краеведческий музей, Музей обороны Тулы, Тульский музей изобразительных искусств, Историко-мемориальный музей Демидовых, Дом-музей Вересаева, а также музеи «Тульский Кремль» и «Тульские самовары». Специальную программу подготовят и региональные музеи, располагающиеся в Богородицке, Новомосковске, Узловой, Чернском, Заокском, Щекинском и Тепло-Огаревском районах.

При этом ряд музеев в вечерние часы сделает вход для посетителей свободным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Великобритания ввела санкции против 59 россиян
Обнаружена новая экзопланета размером с Юпитер
В Google высказались о блокировке российского контента на YouTube
Отказ Европы от покупки газа в России за рубли сочли невозможным
Мединский предложил переводить проект Михалкова «Бесогон» на иностранные языки
Вирусолог спрогнозировал рост числа случаев стелс-омикрона в Москве
В Белгородской области показали последствия разрыва украинского снаряда
Эстония призвала НАТО разработать планы обороны от России
Австрия выступила против бойкота поставок энергоресурсов из России
160 свидетелей по делу депутата Госдумы рассказали о рекордной взятке в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.