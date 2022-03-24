МВД России признало водительские права и другие документы жителей Донбасса

МВД заявило о признании в России водительских прав и других документов жителей Донбасса

Водительские права жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также выходцев из Украины будут действительны на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Среди прочих документов, которые теперь будут признаны в России, значатся свидетельства о регистрации транспортных средств. Также эти категории лиц смогут работать в России без оформления патента.

«Сотрудники полиции ориентированы на оказание им максимального содействия в оформлении необходимых документов и продлении их статуса», — подчеркнули в ведомстве.