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МВД России признало водительские права и другие документы жителей Донбасса

МВД заявило о признании в России водительских прав и других документов жителей Донбасса

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Водительские права жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также выходцев из Украины будут действительны на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Среди прочих документов, которые теперь будут признаны в России, значатся свидетельства о регистрации транспортных средств. Также эти категории лиц смогут работать в России без оформления патента.

«Сотрудники полиции ориентированы на оказание им максимального содействия в оформлении необходимых документов и продлении их статуса», — подчеркнули в ведомстве.

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Роман Кирьянов
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