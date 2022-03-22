В МЧС назвали число прибывших в Россию жителей ДНР и ЛНР

Замглавы МЧС Серко заявил, что в РФ прибыли свыше 360 тысяч жителей Донбасса и Украины

Свыше 360 тысяч человек прибыли в Россию с территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начиная с 18 февраля. Такое число назвал заместитель главы МЧС Алексей Серко, передает ТАСС во вторник, 22 марта.

Он пояснил, что 22 тысячи граждан уже находятся в пунктах временного размещения. Некоторые разъехались по родственникам, другие предпочли вернуться обратно, добавил замглавы МЧС.

Серко отметил, что треть переселенцев получили выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Ранее в МЧС рассказали, что более 10 тысяч жителей Донбасса и различных регионов Украины получили в России медицинскую помощь после того, как въехали в страну.

В ведомстве подчеркнули, что дети вынужденных переселенцев также были устроены в российские школы и детские сады. При этом число прибывающих в российские регионы беженцев продолжает расти, добавили в МЧС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

