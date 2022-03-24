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НАТО призвало Россию обеспечить гуманитарный доступ в города на Украине

НАТО призвало Россию открыть полный гуманитарный доступ в зону боевых действий

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

НАТО призывает Россию обеспечить полный и всеобъемлющий гуманитарный доступ в зону боевых действий на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление альянса по итогам очередного саммита.

В тексте документа подчеркивается, что доступ гуманитарных организаций в окруженные города должен быть открыт быстро, беспрепятственно и безопасно. Аналогичные меры Москве предложили принять в отношении подвоза продовольствия, медикаментов и вывоза гражданских лиц.

«Мы также осуждаем нападения на гражданскую инфраструктуру, в том числе те, которые создают угрозу атомным электростанциям», — заявили члены Североатлантического альянса.

Они также заверили, что в ближайшее время начнут сотрудничать с другими государствами для розыска и привлечение к ответственности виновных в «нарушениях гуманитарного и международного права, включая военные преступления». Реакции Москвы на это заявление пока не последовало.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал у стран-членов НАТО выделить каждый свой сотый танк и самолет для поддержки украинской армии. Он подчеркнул, что сейчас Киев остро нуждается в «неограниченной военной помощи».

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Алевтина Запольская
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