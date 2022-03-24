Зеленский попросил у НАТО снять ограничения на военную помощь Украине

Зеленский заявил на саммите НАТО, что Украине нужна военная помощь «без ограничений»

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у стран НАТО снять ограничения на поставку военной помощи стране. Об этом он заявил на саммите Североатлантического альянса в Брюсселе, передает ТАСС.

«Украине нужна военная помощь без ограничений», — сказал украинский лидер. В своем видеообращении к членам саммита он указал, что официальный Киев просил один процент от танков альянса, но не получил никакого ответа. Зеленский заявил, что страны НАТО могли бы продать танки Украине.

На проходящем в Брюсселе саммите страны НАТО обсудят передачу вооружений Украине. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Североатлантический альянс не участвует в координации оказания данной поддержки. «Это делали отдельные страны, отдельные союзники», — подчеркнул он.

24 марта стало известно, что Великобритания намерена направить Украине еще шесть тысяч единиц оружия, в том числе противотанковые ракеты, а также 25 миллионов фунтов стерлингов. Помимо этого, в Пентагоне сообщили, что США на этой неделе начнут поставки Украине в рамках пакета военной помощи на 800 миллионов долларов.