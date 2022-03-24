Страны НАТО обсудят передачу вооружений Украине

Джейк Салливан заявил, что участники саммита НАТО обсудят оказание военной помощи Украине

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что участники саммита НАТО планируют обсудить оказание военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Североатлантический альянс не участвует в координации оказания данной поддержки. «Это делали отдельные страны, отдельные союзники», — подчеркнул он.

Салливан добавил, что представители стран НАТО намерены обсудить то, как они «могут продолжить поддерживать Украину в ее попытках защитить себя». Также участники саммита поднимут вопрос долгосрочней расстановке сил на восточном фланге.

«Они также дадут поручение военным и политическим инструментам НАТО выработать более долгосрочный план того, какие силы и средства потребуются в этих странах восточного фланга, и он в конечном счете будет согласован на саммите в Мадриде этим летом», — заявил он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что на ближайшем саммите НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворцев альянса. По его утверждению, Киев вправе обратиться с запросом о приглашении миротворческой миссии НАТО или войск других государств.

