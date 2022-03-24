Британия направит Украине тысячи единиц оружия и миллионы фунтов

Великобритания направит Украине 6 тысяч единиц оружия и 25 млн фунтов стерлингов

Великобритания намерена направить Украине еще шесть тысяч единиц оружия, в том числе противотанковые ракеты, а также 25 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение канцелярии премьер-министра королевства Бориса Джонсона.

По информации Лондона, глава британского правительства в ходе посещения саммитов Евросоюза, Группы семи и НАТО в Брюсселе 24-25 марта объявит о новом пакете военной помощи Киеву, включающем отправку «еще шести тысяч ракет», в том числе противотанковых сверх уже направленных более четырех тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW.

Кроме того, Лондон намерен выделить 25 миллионов фунтов стерлингов (33 миллиона долларов) на выплату зарплат украинским военным. Еще 4,1 миллиона фунтов (5,4 миллиона долларов) будет направлено на борьбу с «дезинформацией» в России и на Украине получит всемирная служба вещательной корпорации ВВС. Ожидается также, что Великобритания выделит один миллион фунтов (1,3 миллиона долларов) на финансирование Международного уголовного суда, приступившего к расследованию военной операции на Украине.