Представитель Минобороны Китая Цянь призвал США перестать лгать о ситуации на Украине

Официальный представитель Министерства обороны Китая старший полковник У Цянь заявил, что США стоит перестать лгать о том, что происходит на Украине, публикуя сфабрикованные данные о ситуации в стране. Вместо этого он призвал Вашингтон помочь в разрешении сложившейся кризисной ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

«Требуем от США, чтобы они немедленно прекратили клевету и фабрикацию слухов, перестали аморально и низко устраивать скандалы на пустом месте. Им необходимо провести глубокий анализ их бесславной роли в процессе развития кризиса на Украине и принять действенные меры для содействия разрядке ситуации», — сказал представитель Минобороны.

Ранее директор института международных политических и экономических стратегий Елена Панина заявила, что НАТО собирается и дальше технологически усиливать свои войска, однако отметила, что альянс не готов пойти на ядерный конфликт с Россией.