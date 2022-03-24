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Китай призвал США прекратить лгать и помочь в разрешении кризиса на Украине

Представитель Минобороны Китая Цянь призвал США перестать лгать о ситуации на Украине

Фото: Aly Song / Reuters

Официальный представитель Министерства обороны Китая старший полковник У Цянь заявил, что США стоит перестать лгать о том, что происходит на Украине, публикуя сфабрикованные данные о ситуации в стране. Вместо этого он призвал Вашингтон помочь в разрешении сложившейся кризисной ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

«Требуем от США, чтобы они немедленно прекратили клевету и фабрикацию слухов, перестали аморально и низко устраивать скандалы на пустом месте. Им необходимо провести глубокий анализ их бесславной роли в процессе развития кризиса на Украине и принять действенные меры для содействия разрядке ситуации», — сказал представитель Минобороны.

Ранее директор института международных политических и экономических стратегий Елена Панина заявила, что НАТО собирается и дальше технологически усиливать свои войска, однако отметила, что альянс не готов пойти на ядерный конфликт с Россией.

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Марина Совина
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