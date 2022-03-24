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Кремль объяснил «беззвучный режим» трансляции совещания с Путиным и Шойгу

Песков заявил, что совещание Путина и Шойгу транслировалось без звука из-за закрытой части

Фото: Администрация Президента России

Доклад главы Минобороны России Сергея Шойгу на совещании с президентом Владимиром Путиным был в закрытой части. Так беззвучный режим на трансляции совещания главы государства с членами Совета безопасности объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Подъем» в своем Telegram-канале.

Ранее зрители усомнились в том, что Шойгу «настоящий», поскольку на 30-секундном видео с совещания не было звука. Главред телеканала «Россия 24» пояснил, что такую версию передали из Кремля, уточняет «Подъем».

На онлайн-встрече главы государства с членами Совбеза, которая прошла 24 марта, Сергей Шойгу доложил о ходе специальной военной операции на Украине, гуманитарной помощи и восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях.

Ранее Дмитрий Песков также объяснил, что министр обороны России не проводит публичные мероприятия, поскольку у него много забот. Так он прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем главы военного ведомства, распространяемые некоторыми СМИ. Они связаны с тем, что Шойгу долгое время — с 11 марта — не появлялся в публичном пространстве.

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Евгения Куликова
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