В суде «положенец» Татарстана назвал свое дело трепом и попросил оправдать

Глава криминалитета Татарстана Нейдер назвал трепом обвинение по антиворовской статье

В Верховном суде Республики Татарстан выступил с последним словом Сергей Нейдеров, которого считают главой криминалитета региона и «положенцем» по прозвищу Нейдер. Он назвал свое дело трепом и попросил оправдать. Об этом сообщает «Татар-информ».

Авторитета судят по антиворовской статье, предусматривающей наказание за занятие высшего положения в преступной иерархии. Также ему вменен незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов.

«Я понимаю, что меня обвиняют по серьезным статьям, но все это надумано, все это слухи, все это треп. Где-то сгустили краски, кое-какие моменты я вообще не знаю откуда появились. Свое я вижу, от своего не отказываюсь», — заявил суду обвиняемый. Он признал вину в незаконном хранении оружия, а по антиворовской статье попросил его оправдать.

Прокурор запросил для Нейдера наказание сроком 12,5 года в колонии строгого режима.

По версии следствия, статус «положенца» (в криминальной иерархии представитель вора в законе, который имеет право принимать решения от его имени — прим. «Ленты.ру») он получил в 2015 году от вора в законе Романа Сычева, известного в преступном мире как Рома Сыч. С этого момента Нейдер назначал «смотрящих» по городам и колониям Татарстана и контролировал воровскую казну.

Его задержали в марте 2021 года. При обыске у него нашли записи с информацией о поступлениях в общак, вещи с воровской символикой, пистолет, несколько телефонов и деньги.