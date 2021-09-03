Дело главы криминалитета Татарстана передали в суд

В Верховный суд передали дело контролирующего криминалитет Татарстана Сергея Нейдерова, известного в криминальных кругах как Нейдер. Об этом сообщает ИА «Татар Информ».

Мужчину обвинили по статье 222 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов») УК РФ и статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ.

По версии следствия, статус «положенца» (в криминальной иерархии представитель вора в законе, который имеет право принимать решения от его имени — прим. «Ленты.ру») он получил в 2015 году от вора в законе Романа Сычева, известного в преступном мире как Рома Сыч. С этого момента Нейдер назначал смотрящих по городам и колониям Татарстана и контролировал воровскую казну.

Его задержали в марте 2021 года. При обыске у него нашли записи с информацией о поступлениях в общак, вещи с воровской символикой, пистолет, несколько телефонов и деньги.