Россиянин напал с ножом на полицейского

В Новосибирске мужчина ранил ножом полицейского и пытался сбежать через балкон

В Новосибирске мужчина напал с ножом на сотрудника патрульно-постовой службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного управления МВД России.

31-летний россиянин ранее был судим за разбой, грабеж и кражу. Он не выполнял возложенные на него судом обязанности при административном надзоре. Сотрудники приехали, чтобы доставить его в отдел. Неожиданно россиянин достал нож и напал на одного из полицейских, ранив его в руку.

Также мужчина нанес повреждение себе и попытался сбежать через балкон. Его обезоружили и поймали. Как уточнили в МВД, задержанный находился в состоянии наркотического опьянения.

Пострадавшему сотруднику полиции оказали медицинскую помощь. Нападавшего поместили в лечебное учреждение.

Ранее в марте в Москве задержали мужчину, который подрался с приятелем и откусил ему часть уха, а затем напал на сотрудников полиции. На допросе он полностью признал вину.

