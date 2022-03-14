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Россиянин откусил знакомому часть уха и напал на полицейских

В Москве задержали мужчину, который откусил приятелю часть уха и напал на полицейских

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Москве задержали мужчину, который подрался с приятелем и откусил ему часть уха, а затем напал на сотрудников полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

Инцидент произошел днем 11 марта в хостеле на Алтуфьевском шоссе. Обвиняемый был пьян и поссорился с приятелем. В ходе драки он откусил ему часть уха. На место прибыли сотрудники полиции. Дебошир напал и на них. Мужчину задержали. На допросе он полностью признал вину.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае россиянка получила семь лет колонии за задушенного знакомого. Женщина в компании знакомых распивала алкоголь в квартире на улице Советской. В какой-то момент она поругалась с одним из находившихся в квартире мужчин. В ходе ссоры тот оказался на полу, тогда осужденная напала на него и задушила, сжав руками шею.

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Мария Рубникович
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