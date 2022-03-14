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Россиянка задушила знакомого и получила срок

В Хабаровском крае россиянка получила семь лет колонии за задушенного знакомого

ФОТО: Максим Блинов / РИА Новости

В Хабаровском крае к семи годам колонии общего режима за убийство своего знакомого приговорена 48-летняя россиянка. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 2 апреля 2021 года женщина в компании знакомых распивала алкоголь в квартире на улице Советской. В какой-то момент у нее случился конфликт с одним из находившихся в квартире мужчин. В ходе ссоры мужчина оказался на полу, тогда осужденная напала на него и задушила, сжав руками шею.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 (Убийство) УК РФ. Вину в совершении преступления россиянка так и не признала.

10 марта сообщалось, что в Волгограде задержан 29-летний россиянин, подозреваемый в убийстве брата-близнеца.

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Владимир Седов
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