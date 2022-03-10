Россиянина задержали за забитого до смерти молотком брата-близнеца

В Волгограде задержали 29-летнего россиянина, убившего брата-близнеца молотком

В Волгограде задержан 29-летний россиянин, подозреваемый в убийстве брата-близнеца. Об этом в четверг, 10 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 25 ноября 2021 года останки погибшего мужчины были найдены на территории Тракторозаводского района города. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Выяснилось, что останки принадлежат якобы сменившему в 2017 году место жительству мужчине. Сыщики заподозрили в преступлении брата-близнеца погибшего. Мужчина на первом же допрос сознался, что забил брата молотком до смерти в результате конфликта.

По его словам, у них с братом был давний конфликт, и случившаяся ссора была далеко не первой. После совершенного преступления он боялся ответственности, поэтому сбросил тело в ближайший колодец. Подозреваемого арестовали и поместили в СИЗО. Расследование продолжается.

16 февраля сообщалось, что в Красноярском крае к шести годам колонии за убийство своего мужа приговорена 50-летняя россиянка.