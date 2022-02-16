Россиянка до смерти забила мужа молотком и расчленила его тело

В Красноярском крае к шести годам колонии за убийство своего мужа приговорена 50-летняя россиянка. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в августе 2018 года супруги находились в загородном доме поселка Жуковка. На веранде между ними произошла ссора, переросшая в серьезный конфликт. В какой-то момент женщина схватила молоток и нанесла супругу сильный удар сначала по голове, а затем и ногами по животу. В результате осужденная забила мужчину до смерти. Осознав, что мужа будут искать, она расчленила тело.

Часть останков закопала во дворе, некоторые части сожгла в печи. Однако, когда 2 мая 2020 года к ней пришли с обыском полицейские, им удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий найти фрагменты тела погибшего. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье105 («Убийство») УК РФ. В ходе следствия обвиняемая признала вину в инкриминируемом ей преступлении, что было учтено судом при вынесении приговора.

15 февраля сообщалось, что в Краснодарском крае за двойное убийство задержан 54-летний россиянин, который до смерти забил лопатой семейную пару.