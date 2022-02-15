В ходе ссоры россиянин забил семейную пару лопатой

В Краснодарском крае за двойное убийство задержан 54-летний россиянин. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 14 февраля в поселке Кубанском семейная пара пришла к мужчине в гости. После употребления спиртного между хозяином и 42-летним гостем произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой гость принялся сыпать оскорблениями. Тогда пьяный хозяин взялся за лопату и до смерти забил своего обидчика, нанеся ему не менее пяти ударов, а затем расправился с его 48-летней сожительницей, ставшей свидетельницей убийства.

Учинив расправу, он вывез тела на машине в лес, но после поделился переживаниями о случившемся с соседом, а тот, в свою очередь, вызвал полицейских.

СКР возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье 105 (Двойное убийство) УК РФ. В ближайшее время перед судом будет возбуждено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

30 сентября сообщалось, что Верховный суд Республики Коми приговорил к 14 годам лишения свободы сотрудника отдела полиции Воркуты, который убил лопатой двоих коллег.