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В Госдуме предрекли Киеву «Нюрнберг 2.0»

Депутат Госдумы Красов предрек Киеву второй Нюрнбергский процесс после спецоперации
Андрей Красов

Андрей Красов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Депутат Государственной Думы Андрей Красов предрек проведение на Украине судебного процесса, в ходе которого будет дана оценка всем совершенным на территории страны военным преступлениям. Такой прогноз депутат сделал в беседе с Ura.ru.

Красов провел параллель между возможным судом с состоявшимся в 1945-1946 годах Нюрнбергским процессом, подсудимыми на котором выступало руководство нацистской Германии. По словам парламентария, процесс, который он назвал «Нюрнберг 2.0», может называться иначе, но его суть будет аналогичной. Красов сообщил, что следователи уже собирают доказательства военных преступлений на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Следственный комитет РФ изучает каждый случай военных преступлений. 14 тысяч населения погубили. На Западе не видят и не слышат, что Украина использует мирных граждан в качестве живого щита, их заставляют под угрозой смерти не выходить из районов боевых действий, размещают военную технику в жилых кварталах. Это является военным преступлением», — заявил депутат.

Международный военный трибунал в Нюрнберге приговорил 12 подсудимых к смертной казни через повешение, троих — к пожизненному заключению. Троих подсудимых трибунал оправдал.

Специальная операция на Украине началась 24 февраля. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что целью денацификации является мирная Украина без проявления любых элементов нацистской идеологии. По его словам, денацификация может проходить в несколько этапов. Одним из них станет наказание преступников.

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Валерий Розенберг
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