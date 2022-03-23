Пушилин назвал цель денацификации Украины

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что целью денацификации является мирная Украина

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал целью денацификации мирную Украину без проявления любых элементов нацистской идеологии. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru»

«Денацификация — это очищение общества на всех уровнях от влияния нацистской идеологии. Отрава нацизма на Украине проникла всюду — от законодательства до быта, от закона об образовании до названий улиц в честь [организатора украинского националистического движения Степана] Бандеры и прочих фашистов», — сказал Пушилин. Он добавил, что идеи, которые получили распространение на Украине, являются русофобскими, а антироссийская политика была возведена в ранг государственной.

Денацификация, считает Пушилин, может проходить в несколько этапов. Одним из них станет наказание преступников — вооруженных радикалов, воинствующих националистов, а также военных, отдававших незаконные приказы.

«Но ее цель мы видим ясно — это мирная Украина и отсутствие любых проявлений нацистской идеологии», — добавил глава ДНР.

Ранее смысл денацификации Украины объяснил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, она заключается в отмене любых законов, дискриминирующих русскоязычных жителей республики по сравнению с другими гражданами.

24 февраля президент президент России Владимир Путин в ходе обращения к согражданам объявил о начале проведения специальной операции, целью которой он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

