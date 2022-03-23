Пушилин назвал цель денацификации Украины
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал целью денацификации мирную Украину без проявления любых элементов нацистской идеологии. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru»
«Денацификация — это очищение общества на всех уровнях от влияния нацистской идеологии. Отрава нацизма на Украине проникла всюду — от законодательства до быта, от закона об образовании до названий улиц в честь [организатора украинского националистического движения Степана] Бандеры и прочих фашистов», — сказал Пушилин. Он добавил, что идеи, которые получили распространение на Украине, являются русофобскими, а антироссийская политика была возведена в ранг государственной.
Денацификация, считает Пушилин, может проходить в несколько этапов. Одним из них станет наказание преступников — вооруженных радикалов, воинствующих националистов, а также военных, отдававших незаконные приказы.
«Но ее цель мы видим ясно — это мирная Украина и отсутствие любых проявлений нацистской идеологии», — добавил глава ДНР.
Ранее смысл денацификации Украины объяснил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, она заключается в отмене любых законов, дискриминирующих русскоязычных жителей республики по сравнению с другими гражданами.
24 февраля президент президент России Владимир Путин в ходе обращения к согражданам объявил о начале проведения специальной операции, целью которой он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.