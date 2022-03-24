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Россиянам пообещали новые меры налоговой поддержки

Глава ФНС Даниил Егоров пообещал новые меры налоговой поддержки
Даниил Егоров

Даниил Егоров. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Мер налоговой поддержки будет больше, пока вводится только первый пакет. Новые меры пообещал россиянам глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, сообщает РИА Новости.

Егоров напомнил, что меры поддержки включают в себя в том числе отмену уплаты НДФЛ с процента доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах. Помимо этого, не надо будет уплачивать НДФЛ с доходов в виде материальной выгоды, полученных в 2021-2023 годах.

При этом Егоров подчеркнул, что в дальнейшем ведомство собирается увеличить количество мер поддержки: вводиться они будут последовательно, а ФНС будет уведомлять об этом.

Ранее в марте ФНС распорядилась закрывать проверки деклараций 3-НДФЛ для получения налоговых вычетов в срок до 15 дней. Благодаря такой мере возврат налогов будет ускорен. До этого срок проверок составлял три месяца и еще месяц на перечисление средств. Проверка по имущественным вычетам занимала один месяц и 15 дней на зачисление суммы.

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Платон Щукин
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