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ФНС ускорила предоставление налоговых вычетов для россиян

РБК: ФНС сократила срок проверки деклараций для получения налоговых вычетов до 15 дней

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) разослала в налоговые инспекции внутреннее распоряжение о необходимости закрывать проверки деклараций 3-НДФЛ для получения налоговых вычетов до 15 дней. Данная мера призвана ускорить возвраты налогов, сообщили РБК со ссылкой на источники.

Ранее проверки по социальным вычетам проводились три месяца и еще месяц на перечисление средств. По имущественным вычетам на проверку отводился один месяц и 15 дней на зачисление возврата.

В январе в Госдуме назвали список малоизвестных льгот, доступных разным слоям населения России. Среди них — улучшение жилищных условий для семей с двумя и более детьми, напомнили там. Так, при продаже старого жилья для покупки нового такой семье не нужно платить НДФЛ, но для этого есть некоторые условия. Также в Госдуме напомнили о льготах для пенсионеров — например, они могут не платить налоги на имущество. Однако льгота предоставляется на один объект недвижимости каждого вида, например, на квартиру.

Кроме того, пенсионерам, многодетным семьям (в том числе с детьми-инвалидами) и инвалидам не нужно платить земельный налог за шесть соток. Отмечается также, что детям до трех лет (и из многодетных до 6 лет) положены бесплатные лекарства. В Госдуме также напомнили, что россияне могут получить налоговый вычет.

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Марина Совина
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