В Госдуме назвали список малоизвестных льгот для россиян

В Госдуме назвали список малоизвестных льгот, доступных разным слоям населения России. Среди них — улучшение жилищных условий для семей с двумя и более детьми, напомнили там.

При продаже старого жилья для покупки нового такой семье не нужно платить НДФЛ, но для этого есть некоторые условия. Также в Госдуме напомнили о льготах для пенсионеров — например, они могут не платить налоги на имущество. Однако льгота предоставляется на один объект недвижимости каждого вида, например, на квартиру.

Кроме того, пенсионерам, многодетным семьям (в том числе с детьми-инвалидами) и инвалидам не нужно платить земельный налог за шесть соток. Отмечается также, что детям до трех лет (и из многодетных до 6 лет) положены бесплатные лекарства. В Госдуме также напомнили, что россияне могут получить налоговый вычет.

Ранее стало известно, что уплата НДФЛ от продажи вторсырья в России может быть отменена для физлиц, об этой мере говорится в новой версии законопроекта о поправках в Налоговый кодекс.