Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Госдуме назвали список малоизвестных льгот для россиян

В Госдуме напомнили россиянам о льготах

Фото: Ultraskrip / Shutterstock

В Госдуме назвали список малоизвестных льгот, доступных разным слоям населения России. Среди них — улучшение жилищных условий для семей с двумя и более детьми, напомнили там.

При продаже старого жилья для покупки нового такой семье не нужно платить НДФЛ, но для этого есть некоторые условия. Также в Госдуме напомнили о льготах для пенсионеров — например, они могут не платить налоги на имущество. Однако льгота предоставляется на один объект недвижимости каждого вида, например, на квартиру.

Кроме того, пенсионерам, многодетным семьям (в том числе с детьми-инвалидами) и инвалидам не нужно платить земельный налог за шесть соток. Отмечается также, что детям до трех лет (и из многодетных до 6 лет) положены бесплатные лекарства. В Госдуме также напомнили, что россияне могут получить налоговый вычет.

Ранее стало известно, что уплата НДФЛ от продажи вторсырья в России может быть отменена для физлиц, об этой мере говорится в новой версии законопроекта о поправках в Налоговый кодекс.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Песков ответил на вопрос о введении всероссийского локдауна
В российском регионе 48 детей госпитализированы с отравлением
Путин расскажет Си Цзиньпину о переговорах по безопасности с США
В МИД заявили о подготовке контакта Лаврова с Блинкеном
Песков прокомментировал слухи о санкциях
Брэдли Купер рассказал о съемках в голом виде на протяжении шести часов
Кремль отреагировал на планы поставки оружия на Украину из других стран
Избавиться от старых шин в России предложили с помощью искусственных молний
СК возбудил дело о фиктивных работах при строительстве стадионов для ЧМ-2018
Ректор МГУ заявил о создании достойных условий обучения девятилетней студентки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter