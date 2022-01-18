В России решили отменить НДФЛ от продажи одной категории

Уплата НДФЛ от продажи вторсырья в России может быть отменена для физлиц, об этой мере говорится в новой версии законопроекта о поправках в Налоговый кодекс РФ, которую Минпромторг решил разослать представителям бизнес-сообщества для обсуждения. Об этом пишут «Известия».

Такой одной категорией в законопроекте признаются образующиеся у физлиц в быту и принадлежащие им на праве собственности макулатура, отходы пластиковой и стеклянной тары, резины, которые утратили свои потребительские свойства в процессе их использования или потребления.

В ведомстве заявили, что они не являются разработчиком законопроекта, его обсуждение проходит в рамках рабочей группы по законодательному регулированию оборота и реализации лома черных металлов в Госдуме.

При этом в Минпромторге заявили, что в целом поддерживают предлагаемые изменения.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к главе Минтруда Антону Котякову с просьбой освободить россиян от уплаты налога для физлиц на доход сделки по продаже унаследованной недвижимости. Федоров напомнил, что согласно российскому законодательству, россияне обладают правом продать унаследованное недвижимое имущество только по истечении трех лет владения собственностью. Это правило создает трудности для наследников, уже обладающих собственным жильем и планирующих расстаться с наследством.