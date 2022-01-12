В России призвали отменить налог с продажи одного вида жилья

Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к главе Минтруда Антону Котякову с просьбой освободить россиян от уплаты налога для физлиц на доход сделки по продаже унаследованной недвижимости, сообщает RT.

Федоров напомнил, что согласно российскому законодательству, россияне обладают правом продать унаследованное недвижимое имущество только по истечении трех лет владения собственностью. Это правило создает трудности для наследников, уже обладающих собственным жильем и планирующих расстаться с наследством. Им приходится оплачивать 13-процентный налог при продаже недвижимости после вступления в наследство или выдерживать предусмотренный законом срок и оплачивать коммунальные услуги, к которым они почти не обращаются.

Поэтому депутат предложил отменить в России налог с продажи одного вида жилья — унаследованной недвижимости. Он призвал задуматься о том, что полученная по наследству недвижимость далеко не всегда годится для сдачи в аренду. Кроме того, наследниками могут являться сразу несколько россиян, не состоящих между собой в родстве. Это осложняет их распоряжение наследством.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части освобождения граждан, получивших недвижимость в порядке наследования, от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже данного имущества, независимо от срока владения собственностью», — подчеркивается в заявлении Федорова.

