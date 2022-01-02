Россиянам рассказали о необходимости платить налог с подарка

Россиянам необходимо платить налог с подарка, если его стоимость превышает четыре тысячи рублей. Сумма сверх этого значения определяется законом как доход, поэтому она облагается налогом на доход физических лиц (НДФЛ). Об этом пишет РБК.

Адвокат Ирина Адамова в беседе с изданием уточнила, что налог в размере 13 процентов будет удерживаться только с той суммы, что превышает четыре тысячи рублей. При этом, рассказал специальный советник по налоговым вопросам КА Pen & Paper Андрей Локис, от налогообложения освобождаются подарки, которые подарили родственники или члены семьи, а также недвижимость, автомобили, доли, акции, паи.

Подарки в денежной и натуральной формах тоже не облагаются налогом, если только речь не идет об оплате стоимости товаров, работ или услуг, продолжил Локис. Если подарки дарят люди, которые не являются родственниками друг другу, то в первую очередь будет облагаться налогом то дарение, которое подлежит регистрации, добавила Ирина Адамова.

Если подарок дарит организация, то она должна оформить передачу подарка документально, иначе доход не будет считаться подарком, отметил Локис. В этом случае даритель может забрать имущество в любой момент, уточнила Адамова, поскольку договор дарения в устной форме ничтожен.

Ранее сообщалось, что россияне с 2022 года начнут платить налог с процентов по банковским вкладам свыше одного миллиона рублей. Налог будет взиматься с дохода, полученного в 2021 году. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 процентов будет взиматься с суммы процентов по всем вкладам и остаткам на счетах в российских банках, превышающей доход, рассчитанный по формуле (один миллион рублей умножить на ключевую ставку Центробанка на начало налогового периода).