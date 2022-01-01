Россияне в 2022 году начнут платить новый налог

Россияне с 2022 года начнут платить налог с процентов по банковским вкладам свыше одного миллиона рублей. Налог будет взиматься с дохода, полученного в 2021 году. Соответствующий закон вступил в силу еще в январе прошлого года.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 процентов будет взиматься с суммы процентов по всем вкладам и остаткам на счетах в российских банках, превышающей доход, рассчитанный по формуле (один миллион рублей умножить на ключевую ставку Центробанка на начало налогового периода).

Так, при действующей на 1 января 2021 года ставке Центробанка на уровне 4,25 процента годовых налогом будет облагаться процентный доход выше 42,5 тысячи рублей (то есть 4,25 процента от одного миллиона рублей). Если процентов по вкладам меньше, чем 42,5 тысячи рублей, платить налог не нужно.

Ранее сообщалось, что с 2022 года россияне, имеющие вклады в банках на сумму свыше одного миллиона рублей, должны будут платить налог в том случае, если их процентный доход окажется больше 85 тысяч рублей. С 1 января 2021 года совокупный годовой процентный доход россиян по вкладам в российских банках облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13 процентов. Однако существует и необлагаемый процентный доход, расчет которого проводится как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Центрального банка (ЦБ), установленной на начало года.

17 декабря Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5 процента годовых, увеличив таким образом не облагаемый налогом доход со вкладов в 2022 году с 42,5 до 85 тысяч рублей.

С 1 января в России произошел ряд законодательных изменений. В частности, повысился минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум, изменился порядок оформления больничного, увеличилась зарплата помощников депутатов и традиционно подорожали алкоголь и сигареты.