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В России увеличится не облагаемый налогом доход по вкладам

В 2022 году в России не облагаемый налогом доход по вкладам увеличится до 85 тысяч рублей

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

С 2022 года россияне, имеющие вклады в банках на сумму свыше одного миллиона рублей, должны будут платить налог в том случае, если их процентный доход окажется больше 85 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.

С 1 января 2021 года совокупный годовой процентный доход россиян по вкладам в российских банках облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13 процентов. Однако существует и необлагаемый процентный доход, расчет которого проводится как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Центрального банка (ЦБ), установленной на начало года.

17 декабря ЦБ поднял ключевую ставку до 8,5 процента годовых, увеличив таким образом не облагаемый налогом доход со вкладов в 2022 году с 42,5 до 85 тысяч рублей.

В конце ноября зампред Центробанка Ольга Полякова сообщила о предложении регулятора создать специальные банковские депозиты для малообеспеченных россиян. Предполагается, что человек сможет завести только один такой вклад, а его сумма будет ограничена. В декабре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что максимальный размер такого вклада может составить 200-300 тысяч рублей.

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Виктория Кондратьева
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