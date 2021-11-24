В России предложили создать вклады для бедных

Центральный банк России предлагает создать специальные банковские вклады для малообеспеченных россиян, сообщила зампред регулятора Ольга Полякова. Ее заявление цитирует РИА Новости.

«Если говорить о категории граждан малообеспеченных, мы предлагаем разработать механизм создания специального банковского вклада для людей с невысокими доходами», — рассказала Полякова.

Ставка вклада для бедных, как предполагается, будет привязана к ключевой ставке ЦБ или инфляции. Человек сможет завести только один такой вклад, а сумма будет ограничена.

В начале ноября сообщалось, что российские банки повысили расходы на выплаты процентов по вкладам в третьем квартале впервые за два года. По данным банковских отчетов, в третьем квартале вкладчики из числа физических лиц получили 223 миллиарда рублей процентов — на пять процентов больше, чем во втором квартале.