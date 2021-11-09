Российские банки стали больше платить вкладчикам

«Ъ»: банки повысили расходы на выплаты процентов по вкладам впервые за два года

Российские банки повысили расходы на выплаты процентов по вкладам в третьем квартале впервые за два года, пишет «Коммерсантъ». Эксперты предсказывают рост выплат из-за повышения ключевой ставки Центробанка (ЦБ).

По данным банковских отчетов, в третьем квартале вкладчики из числа физических лиц получили 223 миллиарда рублей процентов — на пять процентов больше, чем во втором квартале. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы в третьем квартале оказались ниже на 11 процентов.

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До конца года банки станут платить клиентам еще больше из-за роста ключевой ставки и истечения сроков вкладов с низкими ставками, считает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Несмотря на низкие процентные ставки в предыдущие годы и отток средств россиян на фондовые рынки, вклады занимают наибольшую часть фондирования банков.

Начальник управления «Сбережения» банка ВТБ Максим Степочкин считает, что банки постараются сдержать рост ставок по вкладам за счет развития сервиса сбережений. Клиенту важнее удобство управления накоплениями, чем дополнительные 0,2–0,3 процентного пункта к процентной ставке, считает эксперт. Замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егора Лопатина предположил, что банки минимизируют сумму процентных расходов за счет увеличения доли накопительных счетов. Для банка они дешевле срочных вкладов, доля которых составляет около 60 процентов. Кроме того, ставку по накопительным счетам можно снижать без переоформления.

22 октября Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентных пункта — до 7,5 процента. В ЦБ отметили ускорение инфляции до 7,4-7,9 процента годовых. По данным регулятора, средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках России в первой трети октября составила 6,43 процента.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики.