Стало известно о новых уловках российских банков

Российские банки не хотят самостоятельно вычислять сумму прожиточного минимума должника, которую нельзя будет взыскать, а намерены переложить эту обязанность на судебных приставов. О новых уловках стало известно газете «Ведомости».

Издание ссылается на письмо, которое Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Министерство юстиции. Банкиры опасаются, что подобный подход вынудит их закладывать новые риски в ставки по кредитам. Кроме того, у банков были опасения, что такая практика негативно скажется на платежной дисциплине заемщиков.

Соответствующие поправки в Гражданский процессуальный кодекс и закон об исполнительном производстве должны вступить в силу с февраля 2022 года. Он позволит должникам сохранять на счетах суммы в размере МРОТ после всех взысканий. После того как закон будет принят, человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации в связи с долгами, сможет определить один счет, на котором гарантированно будет сохраняться минимальный доход. Главная цель инициативы — поэтапно добиться того, чтобы абсолютно все граждане России имели доход не ниже величины прожиточного минимума.

В России человек считается малоимущим, если его доход меньше прожиточного минимума. В 2021 году он установлен на уровне 11 653 рубля, в 2022-м — на уровне 11 950 рублей.