Россиянам предложили поднять прожиточный минимум

В России нужно изменить методику подсчета прожиточного минимума и поднять его до 20 тысяч рублей. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Его слова приводит Ura.ru.

По словам депутата, методику расчета этого показателя необходимо поменять. «Определяется медианный доход граждан и используется соотношение 44,2 процента. Соответственно, надо менять соотношение в сторону увеличения и обеспечивать реальный доход граждан», — сказал Нилов.

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Он считает, что нужно поднять соотношение из медианного дохода более чем на 15 процентов и ориентироваться на европейский опыт, где уровень доходит до 60 процентов.

В России человек считается малоимущим, если его доход меньше прожиточного минимума. В 2021 году он установлен на уровне 11 653 рубля, в 2022 — на уровне 11 950 рублей. Ранее величина прожиточного минимума зависела от стоимостной оценки потребительской корзины, обязательных платежей и сборов и рассчитывалась ежеквартально. С этого года величина прожиточного минимума определяется в размере 44,2 процента медианы среднедушевого дохода за прошлый год и пересматривается не реже одного раза в пять лет.

Медиана — условная величина уровня дохода. У половины населения доход выше этой величины, у другой — ниже.

