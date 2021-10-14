В Москве увеличится прожиточный минимум

Прожиточный минимум в Москве увеличится до 18 714 рублей с 1 января 2022 года

Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил прожиточный минимум для жителей Москвы с 1 января 2022 года. С нового года он составит 18 714 рублей на душу населения, сообщает РИА Новостив со ссылкой на постановление правительства Москвы.

«В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года №134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Москвы постановляет установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в расчете на душу населения — 18 714 рублей, для трудоспособного населения — 21 371 рубль, для пенсионеров — 14 009 рублей, для детей — 16 174 рубля», — подчеркивается в документе.

Новое постановление приобретет силу 1 января будущего года, контроль за выполнением поручили заммэру по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Согласно предыдущему постановлению, в 2021 году уровень прожиточного минимума на душу населения в Москве составил 18 029 рублей в расчете на душу населения.

Ранее правительство России отказалось увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей. Решение объяснили тем, что предложенное повышение МРОТ выходит за рамки принятого ранее закона.