Спрогнозирован рост доходов россиян по итогам года

Реальные доходы россиян по итогам текущего года вырастут примерно на 2,6 процента на фоне восстановления экономики, дефицита кадров на рынке и единовременных социальных выплат, спрогнозировали аналитики для РИА Новости.

Как заявил главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов, вклад в рост доходов россиян обеспечивает увеличение зарплат на фоне дефицита рабочей силы, в частности, из-за ограниченной внешней миграции.

Поддержку в третьем квартале 2021-го оказали социальные выплаты пенсионерам, военным и родителям школьников. Их вклад в темпы роста составил около четырех процентных пунктов, отметил главный экономист Sova Capital Артем Заигрин.

При этом главным препятствием для роста реальных доходов являются повышенная инфляция и завершение быстрого восстановительного роста экономики после кризиса на фоне COVID-19, подчеркнул главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Как заключил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов, в 2021-м прирост реальных располагаемых доходов может составить 2,5-3 процента. «С конца 2021 и на обозримом горизонте лет темпы роста реальных располагаемых доходов населения в России будут примерно сопоставимы с темпами экономического роста», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в России предложили увеличить с 4 до 10 тысяч рублей размер дохода физических лиц, не подлежащего налогообложению. Соответствующий законопроект внесет в Госдуму руководство комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.