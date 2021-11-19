Экономист объяснил падение доходов россиян при росте экономики

Несмотря на то что власти России регулярно докладывают о росте экономики, она все равно развивается медленнее, чем должна, а реальные доходы россиян падают стабильно с 2014 года, заявил экономист, аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил это тем, что страна значительно отстает по темпам производительности труда от остального мира.

Согласно опубликованным ранее данным опроса Центра исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ, 70 процентов россиян жалуются на финансовые трудности. При этом в 2020 году о сложном материальном положении заявляли 66 процентов граждан.

Падение доходов и кредитный пузырь

По мнению Коренева, ничего удивительного в этом нет: в российских реалиях экономика и достаток населения — разные вещи.

«Доходы россиян начали снижаться с 2014 года, как только ввели санкции, — напомнил экономист. — Точнее, два года был номинальный рост, но его достигли за счет того, что Росстат задним числом провел технический пересчет. Так что можно сколько угодно рассказывать, что экономика у нас растет, но это все равно происходит медленнее, чем должно: мы сильно отстаем по темпам производительности труда, росту ВВП, темпам дохода населения и домохозяйств. Здесь нужно верить не общим докладам о том, как хорошо и весело живется, а реальным цифрам. А они говорят, что стоимость продуктов питания, ЖКХ, непродовольственных товаров растут намного быстрее, чем зарплаты россиян».

Материалы по теме Коррупция, кумовство и бедность. Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис Доходные игры. Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?

Во многом формальный рост российской экономики Коренев объясняет везением: так произошло с резким скачком цен на газ, нефть, металлы. Но одновременно с этим, по его словам, разорилось огромное количество предприятий, с тяжелейшим кризисом столкнулся малый и средний бизнес.

«Ну и, конечно, самое главное — производительность труда. Мы катастрофически отстаем от цивилизованного мира, в результате чего получается так, что россияне трудятся много, а выхлоп от их работы небольшой. Тут нужны эффективные технологии, предприятия глубокой переработки, тогда это приносит стране больший доход, и, соответственно, будет расти зарплата. К сожалению, для реализации такой задачи нужна политическая воля, а в нашем случае она отсутствует», — заметил экономист.

Постоянное падение доходов грозит и перспективой схлопывания кредитного пузыря. Коренев обратил внимание на закредитованность населения, которое зачастую вынуждено брать новые займы, чтоб закрыть предыдущие.

«Люди брали потребительские кредиты, не имея достойной заработной платы. Они набрали ипотек по программе льготного кредитования, которые теперь не имеют возможности обслуживать. Все это может закончиться схлопыванием кредитного пузыря. Правда, ЦБ клянется, что следит за ситуацией и не допустит такого итога. Физические возможности для этого у него есть, будем надеяться, что Центральный банк знает, что делает», — заключил Коренев.

В начале ноября Минэкономразвития объявило о планах пересмотреть данные о доходах, расходах и сбережениях населения за 2018–2020 годы, чтобы уточнить источники информации.